Devletten 14 bin çocuğa iş

Hükümet, koruma altındaki 14 bin çocuğun kalifiye olup, ekonomik üretime katılması için bugüne kadarki en büyük meslek edindirme ve istihdam projesini hayata geçiriyor. 'Bir meslek bir gelecek' adlı proje 23 ilde başlatıldı. Bu kapsamda 15-18 yaş aralığındaki Çocuk Evleri, Çocuk Evi Siteleri ve Çocuk Destek Merkezleri'nde bakılmakta olan çocuklar meslek edindirme kurslarına alınıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Proje ile koruma altındaki çocuklarımız ilgi ve yeteneklerine göre okul ve atölye sıralarında eğitilecek" dedi. Teorik ve pratik olmak üzere iki ayaklı olarak yürütülecek programda, içeriği Milli Eğitim Bakanlığı belirleyecek. Haftada 6 gün derse girecek olan çocuklar, yaklaşık beş ay eğitimden geçecek. Yıl sonuna kadar 81 ile yayılacak projede, kuaförlük, pastacılık, bilgisayar, tamircilik, terzi, ayakkabıcılık gibi 15'ten fazla meslek eğitimi verilecek.



İŞSİZLİK YÜZDE 11.6 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2018'e ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. İşsiz sayısı, geçen yılın ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1.3 puan yükselerek yüzde 11.6 oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre ise 0.2 puan arttı.

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