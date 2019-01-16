Türkiye Asya’ya açılan kapımız

BUGÜN NELER OLDU

Alman mutfak ve banyo armatür firması Hansgrohe, Londra'dan sonra, ürünleri su ile deneyimleten ikinci showroom'u Water Studio'yu İstanbul'da açtı. 450 bin euro yatırımla hayata geçirilen stüdyonun hayata geçirilmesiyle ilgili tereddüt yaşamadıklarını belirten Hansgrohe CEO'su Hans Jürgen Kalmbach, Türkiye'ye hiçbir zaman geçici bir pazar olarak bakmadıklarını, yaşanan kur dalgalanmalarının ise kendilerini hiçbir şekilde tedirgin etmediğini, buna aldırmadıklarını söyledi.Türkiye'yi Asya'ya açılan kapı olarak gördüklerini ifade eden Kalmbach, "20 yıldan uzun zamandır Türkiye'de iş yapıyoruz. 5 yıl önce de Hansgrohe yatırımı yaptık. Ve bugüne kadar da elde ettiğimiz rakamlardan oldukça memnun kaldık. Pazar hızlı büyüyor ve özellikle premium segmentte pazarın en büyük oyuncularından biriyiz. Daha da büyüyeceğiz. Burada kalıcıyız. İstanbul ise özellikle Ortadoğu ve Doğu Avrupa'ya ulaşmak için önemli bir konumda" ifadelerini kullandı. Dünyada değeri gün geçtikçe artan su kaynaklarının fakirleşmesinin önüne geçmek için tasarruflu ürün üretimine önem verdiklerinin altını çizen Kalmbach, suda yüzde 65'e varan tasarruf sağlayan ürünleri pazara soktuklarını kaydetti.ENFLASYON, parite gibi sorunlarla pek çok ülkede karşılaştıklarını dile getiren Kalmbach, "Önemli olan sürdürülebilirlik. En ufak bir sıkıntıda pazardan çıkacak bir firma hiçbir zaman olmadık. Hele ki bu Türkiye gibi potansiyeli yüksek bir ülkeyse" diye konuştu.