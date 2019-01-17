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2019 başvuru kılavuzu yayımlandı! MSÜ başvuruları nasıl yapılır?

Binlerce kişinin beklediği (MSÜ) başvuruları başladı. Geçtiğimiz günlerde 2019 MSÜ sınav takvimini duyurmuş ve başvuruların ’ta alınacağını duyurmuştu. resmi internet sitesinde dün başvuru kılavuzu ve bilgileri yayınlandı. Peki, MSÜ başvuruları nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 17.1.2019 14:46
2019 Milli Savunma Üniversitesi başvuru kılavuzu yayımlandı! MSÜ başvuruları nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları 16 Ocak (dün) resmen başladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde başvuru kılavuzu ve bilgiler yayınlandı. MSÜ sınav başvurularının nasıl yapılacağı ve hangi soruların sorulacağı ise merak konusu oldu. 2019 MSÜ sınavına dair ayrıntılar ve bilgiler…

2019 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ) SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Binlerce aday tarafından merak içinde araştırılan bu konu ile ilgili detaylar belli oldu. Aday kılavuzunda yayınlanan bilgilere göre, sınav ÖSYM tarafından 7 Nisan 2019'da düzenlenecek. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ise 26 Nisan olarak belirlendi.

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2019 Milli Savunma Üniversitesi başvuru kılavuzu yayımlandı! MSÜ başvuruları nasıl yapılır?
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