2019 Milli Savunma Üniversitesi başvuru kılavuzu yayımlandı! MSÜ başvuruları nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları 16 Ocak (dün) resmen başladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde başvuru kılavuzu ve bilgiler yayınlandı. MSÜ sınav başvurularının nasıl yapılacağı ve hangi soruların sorulacağı ise merak konusu oldu. 2019 MSÜ sınavına dair ayrıntılar ve bilgiler…

2019 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ) SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Binlerce aday tarafından merak içinde araştırılan bu konu ile ilgili detaylar belli oldu. Aday kılavuzunda yayınlanan bilgilere göre, sınav ÖSYM tarafından 7 Nisan 2019'da düzenlenecek. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ise 26 Nisan olarak belirlendi.