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3600 ek göstergede son durum ne? milyonlarca kişiye müjde

Başkan Erdoğan’ın duyurduğu müjdesi için çalışma tamam. 1.6 milyonu aşkın çalışanı içeren 4 meslek için paket hazırlandı. Yeni göstergeyle emekli olanın maaş ve ikramiyesi yüzde 20 artacak. Peki 3600 ek göstergede son durum ne? İşte merakla beklenen o soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 17.1.2019 08:40
3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge milyonlarca kişiye müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesi konusunda 1.6 milyonu aşkın çalışanın yüzünü güldüren müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3600 ek göstergede 4 meslek için tek paket hazırlandığını açıkladı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayrım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri ortalama 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1.1 milyon öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi düzenlemeden yararlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarıyla birlikte çalışan AK Parti Grubu teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacak. Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı paketle milyonlarca çalışan arasında eşitlik sağlanacak. Hem görev ücreti hem de emekli maaşını belirleyen ek gösterge cetveli belirlenecek.

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