Kervansaray’a yabancılardan teklif

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KervansarayYatırım Holding'de yeniden yapılanma çalışmaları tamamlandı. 3 yıldır kapalı olan Kervansaray Uludağ Oteli'ni açan şirket, önümüzdeki dönemde Antalya otellerinde renovasyon çalışmaları başlatmaya hazırlanıyor. Yeni dönemi 'yatırım dönemi' ilan eden Kervansaray Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer, şirketin borç sorununu çözdükten sonra turizmde yeni yatırımlara devam edeceklerini belirterek, "Önümüzdeki 4 yıl içinde 2 otel daha açabiliriz" diye konuştu. Yeni otellerin İç Anadolu Bölgesi ile Osmaniye-Adana civarında olması bekleniyor.Kervansaray Otelleri'nin 3.500 yatak kapasitesi olduğunu söyleyen Tümer, "Yurtdışındaki birçok zincir markadan teklifler geliyor, görüşüyoruz" dedi. Geçmiş yönetim döneminde içine düşülen borç batağından sıyrılmak için gerekli tüm adımların atıldığına dikkat çeken Tümer, "Borçlarla ilgili olarak bankalar ve faktoring şirketleriyle anlaşma yoluna gidildi. Önemli boyuttaki bazı yapılandırma görüşmelerimiz de devam ediyor" diye konuştu. Tümer'in verdiği bilgiye göre, 80-90 milyon euro civarındaki borcunun yerli bankalara olan kısmı yapılandırıldı, yabancı bankaya olan borç da yarıya indirildi.Birdönemin önemli tekstil devlerinden Bursalı Sayılgan Ailesi'nin sahip olduğu Kervansaray Otelleri, yakın bir geçmişe kadar tartışmalı bir yönetim yapısına sahipti. Selim Sayılgan'ın yönetimde olduğu süre içinde otel zinciri borç batağına çekildi. Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören Kervansaray'la ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) suç duyuruları yağdı. SPK, Selim Sayılgan hakkında şirketin içini boşaltma, piyasa dolandırıcılığı ve yatırımcıyı zarara uğratma suçlarından savcılığa suç duyurularında bulundu. Zeynep Tümer de Selim Sayılgan'ı mahkemeye verdi.Şirketgeçtiğimiz günlerde Kervansaray Uludağ'ı da 3 yıl aradan sonra yeniden açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile uzun süredir müzakerede bulunan Kervansaray'ın yeni yönetimi, 63 yıl boyunca geçerli olmak üzere Kervansaray Uludağ Oteli'ne kavuştu.