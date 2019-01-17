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’ten ihracata destek

Giriş Tarihi: 17.1.2019
Kuveyt Türk’ten ihracata destek
Kuveyt Türk, ihracatı desteklemek ve ülkeye döviz girdisini artırmak amacıyla ihracat bedeli taahhütlü işlemlerde geçerli olacak 'İhracat Destek Paketi'ni açıkladı. Bu kapsamda, ilk 6 ay ödemesiz toplam 36 ay vadeli paket kapsamında kâr oranlarını euroda aylık 0.34'e, dolarda ise 0.48'e düşürdü. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Reel ekonominin desteklenmesi ve büyümenin finansmanına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Araç ve ev finansmanlarında verdiğimiz desteklere yenisini ekleyerek ihracatçılarımızı destekleyecek ve ülkemize döviz girdisini artıracak bir paket hazırladık" dedi.
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Kuveyt Türk’ten ihracata destek
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