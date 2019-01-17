Kuveyt Türk’ten ihracata destek

BUGÜN NELER OLDU

KuveytTürk, ihracatı desteklemek ve ülkeye döviz girdisini artırmak amacıyla ihracat bedeli taahhütlü işlemlerde geçerli olacak 'İhracat Destek Paketi'ni açıkladı. Bu kapsamda, ilk 6 ay ödemesiz toplam 36 ay vadeli paket kapsamında kâr oranlarını euroda aylık 0.34'e, dolarda ise 0.48'e düşürdü. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Reel ekonominin desteklenmesi ve büyümenin finansmanına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Araç ve ev finansmanlarında verdiğimiz desteklere yenisini ekleyerek ihracatçılarımızı destekleyecek ve ülkemize döviz girdisini artıracak bir paket hazırladık" dedi.