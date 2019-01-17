Putin: TürkAkım yıl sonuna kadar çalışır

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RusyaDevlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım inşasıyla ilgili sürecin planlandığı gibi gittiğini belirterek, "Boru hattının 2019 sonuna kadar çalışmasını planlıyoruz" dedi. Sırbistan gazeteleri Politika ve Vecernje Novosti'ye ortak röportaj veren Putin, Gazprom'un boru hattının karadan Avrupa'ya uzatılması noktasında farklı varyasyonları değerlendirdiğini belirterek, "Bunlardan biri de Bulgaristan-Sırbistan-Macaristan üzerinden Avusturya'daki dağıtım merkezine bağlamak. Böyle bir durumda Sırbistan gazın ulaştırılmasını da sağlayacak" dedi.