Taşınma 3 Mart’ta %100 tamamlanacak

BUGÜN NELER OLDU

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul Havalimanı'nın taşınma işlemlerinin 3 mart'ta tamamlanarak, ilk fazının bu tarihte yüzde 100 oranında açılacağını belirtti. SABAH'a açıklamalarda bulunan Özdemir, ocak ve şubat aylarında kademeli olarak İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak sefer sayılarının artırılacağını kaydetti. Özdemir, "Dünyanın en büyük havalimanını yaptık. Sefer sayısını 18'e çıkardık. Önümüzdeki günlerde bu da artarak devam edecek. 3 Mart günü büyük taşınmayı bir gece içerisinde yapmış olacağız. Önümüzdeki Ocak ayının sonuna doğru sefer sayıları daha da artacaktır. Şubatta da bu artarak devam eder. Ama 3 martta Atatürk havalimanı kapanarak İstanbul Havalimanı açılmış olarak hayatına başlayacak. Birinci faz yüzde 100 tamamen açılacak bu tarihte" diye konuştu. Limak Holding'in enerji yatırımları hakkında da bilgi veren Özdemir, "2019'da yeni bir güneş yatırımına daha başlayacağız. Hidroelektrik santrali projelerimiz devam ediyor. Bir tanesi Siirt'teki Çetin barajı, 500 megavat kurulu gücü var. Diğeri ise Gürsöğüt barajı. Yıl sonunda bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. Ekonomiye dair umudunun yeni yılda daha da arttığını kaydeden Özdemir, "Biz artık krizi geride bıraktık. İnşallah Türkiye'yi eski yıllardaki büyüme ortamına taşıyacağız" dedi.