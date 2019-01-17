Türkiye'deki şirketlerin yüzde 53'ü İK süreçlerini dijital ortamda yönetiyor

Bulut tabanlı personel yönetim yazılımı Kolay İK, Türkiye'deki şirketlerin insan kaynakları (İK) ve personel yönetimi alanındaki yetkinliklerini ölçebilmesi için bu sene ikincisini gerçekleştirdiği analizle 'İnsan Kaynaklarında Dijitalleşme Haritası'nı açıkladı. Hazırlanan ve ücretsiz olarak sunulan bir test aracılıyla İK profesyonellerine; özlük dosyalarından bordro süreçlerine, performans yönetiminden online eğitimlere kadar pek çok soru yöneltildi. Toplam bin 42 şirketin verilerinden yola çıkarak sonuçları elde edilen analize göre, Türkiye'deki şirketler İK uygulamalarında geçtiğimiz yıla oranla ilerleme kaydetti. İK ve personel yönetimi süreçlerinin başarıya ulaşmasındaki en önemli unsurun ise 'dijitalleşme' olduğu göze çarpıyor.

"İK SÜREÇLERİNİN DİJİTALLEŞMESİYLE HER 100 ÇALIŞAN İÇİN 20 İŞ GÜNÜ TASARRUF MÜMKÜN"

2018 yılına dair analizi değerlendiren Kolay İK Kurucu Ortağı Efecan Erdur, "Şirketlerin yüzde 47'si, İK ve personel yönetimi için yazılım kullanmıyor. Bu, büyük bir emek maliyeti anlamına geliyor. Oysa Kolay İK'yı tercih eden şirketler, İK süreçlerinde her 100 çalışan için aylık toplam 160 saatlik, yani yaklaşık 20 iş günü tasarruf elde ederek verimliliğini artıyor" dedi.

Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 73'ünü, 200'e kadar çalışanı bulunan KOBİ'ler oluştururken, bunların yüzde 63'ü 15 yaşından büyük. Şirketlerin yüzde 54'ünün bir İK kadrosu bulunmuyor. İK ekibi bulunan şirketlerin yüzde 75'inde ise 1-5 aralığında İK profesyoneli çalışıyor. Şirketlerin yüzde 53'ü insan kaynakları ve personel yönetimi için bir yazılım kullandığını ifade etse de, her 10 şirketten 7'si özlük dosyalarını fiziksel olarak klasörlerde saklıyor. Bunun sonucunda da çalışanların yüzde 60'ı özlük dosyalarına ulaşamıyor.

Analize göre, şirketlerin yalnızca yarısı performans değerlendirmesi yaparken, bunların yüzde 58'i değerlendirme sürecini online olarak yönetiyor. Her 10 şirketten 5'i ise çalışanlarına yönelik iç iletişim faaliyetlerinde bulunuyor. Bunların 4'ü kurum dışından profesyonel destek alıyor. Kurum içi eğitimlerde ise şirketlerin yüzde 25'i sınıfta kalmış durumda. Çalışanların yüzde 37'si yılda 1 kez, yüzde 38'si ise yılda 3 kez eğitimlere katılıyor.