Kira artışı TÜFE’ye endekslendi

BUGÜN NELER OLDU

TBMMGenel Kurulu, 80 milyonun hayatına dokunacak önemli düzenlemelerin yer aldığı yasayı kabul etti. Böylece en düşük emekli maaşı bin liraya çıkmış oldu. Maaşları 600 ile 999 lira arasında olan 150 bin civarında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin bundan yararlanması bekleniyor. Kira artış oranları ÜFE yerine TÜFE oranlarına göre belirlenecek. TÜFE'deki artış daha düşük olduğu için kiracılar bu uygulama ile yüzde 13 civarında daha az kira artışı yapacak. Ayrıca bir önerge ile kira artışlarının 12 aylık TÜFE ortalamaları dikkate alınacak. Böylece yıl içindeki dalgalanmalar ve ani artışlardan vatandaş korunacak. Şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksine göre, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için "son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" koşulu kaldırılıyor.