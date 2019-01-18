Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 18 Ocak çeyrek altın gram tam altın fiyatları burada!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Hemen her gün çok sayıda kişi tarafından aratılan ve özellikle Türkiye kültür ve geleneklerinde döviz kurlarının aksine daha çok tercih edilen bir yatırım aracı olan altın, bu hafta da belli bir seviyede seyretmeye devam ediyor. Öyle ki, almak isteyen bireyler öncesinden araştırma yapmaya devam ediyorlar. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu ise hemen her gün en çok aratılan konular arasında geliyor. Peki gram, tam, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar? İşte herkesin merak ettiği o soruların cevapları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, bir dönem altın fiyatlarında yaşanan ciddi artış nedeniyle çeyrek altının bile önüne geçmeyi başarmıştı. Ancak piyasaların normalleşmesi ve fiyatların normal düzeye dönmesi ile birlikte tekrardan ikinci sıradaki yerini almıştır. Gram altın bugün, 222,23 liradan alınırken, 222,29 liradan satılıyor.