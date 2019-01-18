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satışında taksit sayısı arttı

Ticaret Bakanlığınca, satışlarındaki taksit sayısı artırıldı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019 09:11
Televizyon satışında taksit sayısı arttı

Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre taksit süreleri, ses ve görüntü sistemleri satışları ile fiyatı 3 bin liranın üstünde olan televizyon satışlarında 3 ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan cep telefonu satışlarında 6 ay, fiyatı 3 bin liranın altındaki televizyon satışlarında 9 ay olarak uygulanacak.

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Televizyon satışında taksit sayısı arttı
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