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hastalarına destek artıyor

TÜLAY CANBOLAT Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019
Diyaliz hastalarına destek artıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önümüzdeki hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarını gerçekleştireceklerini söyledi. Meclis'ten geçen yasayla artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacağını dile getiren Selçuk, "Artış şubatta aylıklara yansıyacak" dedi. 3600 ek gösterge çalışmalarının Devlet Personel Başkanlığı ve bakanlıklarla sürdüğünü söyleyen Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlar konusunun şu anda gündemlerinde olmadığını vurguladı. Hemodiyaliz hastalarına desteği yüzde 19 artırdıklarını kaydeden Selçuk, "Böylece 193 TL olan destek 230 TL'ye çıktı" dedi. Selçuk, Adalet Bakanlığı ile süresiz nafaka konusunda çalıştıklarını da anlattı.
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Diyaliz hastalarına destek artıyor
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