Ev hanımlarına ve işletmelere avantaj

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Ev hanımlarına vergi istisnası ile işverene asgari ücret desteği getiren düzenlemelerin de yer aldığı Gelir Vergisi Kanunu'nda önemli değişiklikleri kapsayan kanun teklifi yasalaştı. İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, oturdukları evlerde imal ettikleri ürünleri iş yeri açmaksızın satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutulacak. Vergiye uyumlu mükelleflerde, her bir beyanname itibarıyla 250 Türk Lirası'na kadar yapılan eksik ödemeler, ihlal kapsamında değerlendirilmeyecek. Asgari ücret desteği 12 ay devam edecek.