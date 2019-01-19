Havalimanlarında yer hizmeti rekabete açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'de 110 milyar liraya ulaşan sivil havacılık sektörü cirosu içerisinde 4 milyar liralık paya sahip olan yer hizmetleri pazarı tüm yerli oyuncuların rekabetine açıldı. Önceden uluslararası pazarda yer hizmetleri veren TGS, TAV ve Çelebi'nin tek yetkili olduğu pazarda artık diğer ruhsat sahibi 36 şirket de hizmet verebilecek. Yabancı bir şirket ise bu sektörde faaliyet göstermek isterse yerli ortaklık kurmak zorunda olacak. Yapılan düzenlemeyle, yer hizmetlerinde çalışan personel sayısının 50 bine çıkarılması planlanıyor. Şu anda yer hizmetleri kuruluşlarında 32 bin kişi çalışıyor. Düzenlemeden önce havalimanlarında yalnızca A Grubu çalışma ruhsatına sahip TGS, TAV ve Çelebi yer hizmetleri verebiliyorken, B Grubu'na sahip havayolu şirketleri de, yalnızca kendi şirketleri bünyesinde yer hizmeti verebiliyordu. Yer Hizmetleri Yönetmeliği'ndeki değişiklikle havalimanlarında ikram, posta, kargo gibi yer hizmetleri verilebilmesini sağlayan C grubu çalışma ruhsatına, tüm yerli havayolu şirketleri de dahil edilmiş oldu.ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre, yer hizmetleri pazarında 39 firmanın ruhsatı var. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, B Grubu çalışma ruhsatı olan yerli havayolu şirketlerinden isteyenlere C Grubu çalışma ruhsatı verileceği belirtilerek pazarı rekabete açtı.