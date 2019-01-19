ÖTV indirimi daralmayı engelledi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Ergün Güler, kasımda devreye giren ÖTV indiriminin kur dalgalanmasından etkilenen sektörün daralmasını yavaşlattığını söyledi. Yılı yüzde 17 küçülmeyle kapattıklarını belirten Güler, "ÖTV indiriminin 2019 yılı boyunca devam etmemesi durumunda, sektör yüzde 15 küçülür" diye konuştu. Geçen yıl 25.4 milyon dolarlık satış gerçekleştirdiklerini, iç pazar küçülürken ihracatın arttığını dile getiren Güler, 2018'de yaşanan olumsuzluklara buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın olmak üzere 4 beyaz eşyada 22.1 milyon adet ürün karşılığı 19.3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.