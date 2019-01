Turisti sokağa çıkaracak hamle

Turizmde gelir artırıcı modellere odaklanan hükümet, her şey dahil sistemiyle Türkiye'ye gelen turisti otel dışına çıkarmak için yeni bir çalışma başlattı. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) önerdiği modele göre, ağırlıklı olarak Antalya'da yoğunlaşan ve her şey dahil sistemiyle çalışan oteller, özel bir sokakta ortak yeme-içme ve eğlence alanları oluşturacak.



10 DÖNÜM ALAN İSTİYORLAR

Minimum 10 dönümlük bir alanın tahsis edilmesini talep eden turizmciler, burada Alaçatı, Çeşme ve Bodrum'daki barlar sokağının benzeri yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor. Modele göre herşey dahil sistemiyle tatilini satın alan turist, otel tarafından kendisine verilecek olan kart ya da biletle bir akşam yemeğini, bu sokaktaki restoranda yiyecek. Böylece otel dışına çıkacak olan turist, akşam yemeği sonrası sokaktaki gece kulübünde kendi cebinden harcama yaparak eğlenecek, ardından hediyelik eşya alarak otele dönecek. Her şey dahil sistemini engellemeyen, ancak turisti otel dışına çıkararak daha fazla para harcamaya yönelten modelle kişi başı gelirin 1.000 doların üzerine çıkarılması hedefleniyor.







KEMER PİLOT BÖLGE

Kemer'in pilot bölge olarak belirlendiği model için Antalya Valiliği ve büyükşehir belediyesiyle görüşmelere başlandı. Bölgede sadece otelcilerin değil turiste doğru hizmet verebilecek lokanta ve restoranlardan hediyelik eşya satıcısına, kahvecilerden sokak ressamlarına kadar herkesin mekân kiralaması planlanıyor.



ÇARŞI CANLANIR

Oluşturulacak bu özel alana otellerin turist taşımasının ardından sokakların canlanacağı, çarşı-pazarın hareketleneceği, projenin bölge esnafına da can suyu olacağı vurgulanıyor.



ABD VE MISIR'DA DA ÖRNEKLERİ VAR

TTYD Başkanı Oya Narin, her şey dahilin çok iyi oturmuş bir sistem olduğunuve bundan vazgeçilemeyeceğini söyledi. "Ancak bu sistemle gelirde ulaşabileceğimiz maksimum nokta belli. Şu anda kişi başı gelir ortalama 650 dolarsa bunu maksimum 750 dolara çıkarırız. Geliri artırmak istiyorsak turisti sokağa çıkarmamız şart" diyen Narin, "Şu anda sahillerimiz dolu ancak tesislerin arkası boş. Özellikle Antalya bölgesinde bir ekosistem yaratamıyoruz. Burada bir ekosistem oluşturarak kişi başı geliri 1.000 doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu modelin ABD, Uzakdoğu ve Mısır'da örnek uygulamalarının bulunduğunu anlatan Narin, projenin turistin yavaş yavaş tesisten dışarı çıkmasını sağlayacağını kaydetti.

