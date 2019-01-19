Yüksek teknolojili ürüne 5 milyon TL

BUGÜN NELER OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in 'Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı' orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek vereceklerini bildirdi. Yenilenen program çerçevesinde, başvuruları almaya başladıklarını belirten Varank, bu kapsamda Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini destekleyeceklerini açıkladı. Destek almaya hak kazananlarının, talep etmeleri halinde yüzde 25'lik kısmını erken ödeme olarak önceden alabileceklerini belirten Varank, "Program çerçevesinde KOBİ'lerin makine, teçhizat ve yazılım giderleri için yüzde 60'ı geri ödemesiz, 40'ı geri ödemeli olmak üzere yüzde 100'e varan oranlarda destek sağlanacak" dedi.