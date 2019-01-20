3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi onaylandı

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İstanbul Boğazı'nın altından geçecek Anadolu ile Avrupa yakasındaki kara yollarını birbirine bağlayarak ulaşımda büyük rahatlık sağlayacağı belirtilen "3 Katlı Büyük İstanbul Tünel Projesi"nin plan değişikliği teklifleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, hazırladığı teklif, rapor ve yazıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdi. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü, yapılacak imar değişikliğini, bir rapor haline getirerek Ulaşım ve Trafik ile İmar ve Bayındırlık komisyonlarına gönderdi."Plansız sahada" bulunan kısımları ve bazı yerleri kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilat Teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat Teklifi, ilgili komisyonlarda görüşüldü. AK Parti Grup Başkanvekili Ömer Lütfü Arı ise dünyada eşi benzeri olmayan bir eseri İstanbul'a kazandırma adına atım atmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.