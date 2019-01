ATO hedef büyüttü

BUGÜN NELER OLDU

60 yıllık aranın ardından Ankara'dan Roma'ya direkt uçuşlar yeniden başladı. İlk uçuşa katılan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran "Roma, Tiflis ve Londra uçuşları için takvim çalışıyor. Bu uçuşlar bizi mutlu ediyor. 3 uzak hat daha istiyoruz. Bunlar da Amerika, Çin ve Uzakdoğu'dan bir ülke olabilir" dedi. ATO Başkanlığı görevine geldiğinde Ankara'dan yurtdışına direkt uçuşlar için çalışmaya başladıklarını belirten Baran, "Ben başkan olmadan önce de büyük eziyetti. 3 saatte gidebileceğimiz ülke varken İstanbul aktarmalı gidiyoruz. Dönüşte inanılmaz bir işkence oluyor. Göreve geldiğimizden beri çaldığımız her kapıda 'Yurtdışı uçuşlar' dedik" diye konuştu. Yaptıkları ankete göre ABD için günde bir uçak doldurduklarını belirten Baran, "Ankara değil. İç Anadolu Bölgesi ile dolduruyoruz. Haftada 1-2 uçuşa da razıyız. Biz ATO olarak elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.Ankara'dan yurt dışına direkt uçuş olanağı sağlanmadığı sürece sacayağının birisinin açıkta kaldığına işaret eden Baran, "Sağlık turizmi için aktarmalı yolcu getirmeniz mümkün değil. Ankara için çok geç kalınmış bir olay. Uluslararası fuar alanının inşaatı yıl sonunda bitecek. Ankara'da bugüne kadar fuar alanı yoktu. Fuar işi çok önemli. İki yıl çaldığımız her kapıda 'fuar alanı' dedik. Fuar işi bir şehir için vazgeçilmez. IDEF ve savunma sanayii alanındaki fuarları biz yapıyorduk, İstanbul'a kaptırdık. Yeniden başkente almaya çalışacağız, alacağız" dedi.ANKARA'NIN üzeri örtülü gizli bir hazine gibi olduğunu söyleyen Baran, "Hem Ankara hem de İç Anadolu Bölgesi'ne haksızlık ediyoruz. Sağlık, kongre için gelen her kim olursa olsun gezdirmekle ilgili derdimiz yok. Biz kendimiz bilememişiz Ankara'yı" dedi. Ankara için organizasyon eksikliği olduğunu vurgulayan Baran, "Ankara ile kimse bu anlamda ilgilenmemiş. 26 yıldır milli maç oynanmıyor kimse dert edinmez mi? Stat yok ondan oynanmıyor. Bu hükümetimizin değil ilgililerimizin problemi. Davos bir kasaba dünyayı topluyorlar. Benim Beypazarı'nın buradan ne farkı var" diye konuştu.