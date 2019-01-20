Borsanın gözü 26 yıllık rekorda

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz yılı yüzde 20 kayıpla tamamlayan Borsa İstanbul, son iki haftada, "Art arda iki yıl düşmem" istatistiğini doğrular bir performansa imza atarak dünyanın zirvesine çıktı. 1995'ten beri sadece 2 kez 11 gün art arda yükselen endeks, bu yıl üçüncüsüne imza attı. Borsada endeks 4-18 Ocak arasındaki 11 günü de yükselişle tamamladı.Bu dönemde yüzde 12.6 yükselen Borsa İstanbul, aynı zamanda dünyanın en fazla prim yapan piyasası oldu. Bu tarihler arasında bankacılık endeksi yüzde 19.8 yükselirken, sanayi endeksindeki artış yüzde 10.9 oldu. 4-18 Ocak tarihleri arasında şirketlerin toplam değeri 62.3 milyar TL artarak 830.2 milyar liraya çıktı. Borsada en uzun yükseliş serisi 1993 yılında 12 günle olmuştu. Borsa pazartesi günü de yükselirse, bu rekoru egale etmiş olacak. Endeks ayrıca geçen haftayı yüzde 7.4 ile 2016 Temmuz ayından bu yana en yüksek haftalık artışla tamamladı. Yabancı payı da yüzde 65.6 ile 1 yılın zirvesine çıktı.Borsa, 4 Ocak'ta başlayan 11 günlük yükseliş rallisi ile 2016 yılından bu yana aralıksız en uzun soluklu çıkışını gerçekleştirmesinin ardından 100 bin puanın üzeri tekrar gündeme geldi. Analistler, banka hisselerinde yoğunlaşan alımların genele yayılması durumunda endeksin 97 bin 900 direncini aşabileceğini ve sırasıyla 100.000 ve 107.400 seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtti.