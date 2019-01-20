Emlak Katılım Bankası için geri sayım başladı

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nı çok yakın bir zamanda açmayı planladıklarını söyledi. Belek'te düzenlenen '2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği' isimli toplantıya katılan Bakan Kurum açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını belirterek, "Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın 93 yıllık mirası ve tarihi var. Bankanın temel stratejilerini, müşteriye ulaşacağı kanalları ve sunacağı hizmet gruplarını belirledik. Nihai noktaya geldik" diye konuştu.Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'nin çok önemli olduğunu ifade eden Kurum, "Bugün 11 bin 800 kamu ve kuruluş binasında hizmet vermeye başlamıştır. 13 bin kuruluşumuzda sıfır atık projesine geçmektir. 2023'e geldiğimizde 100 bin kişiye doğrudan istihdam ve yılda yaklaşık 20 milyar tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Sıfır atıkta yönetmeliğimiz çıkacak" dedi.Plastik poşetlerin ücretli olmasına da değinen Kurum, "10-15 günlük süreçte yüzde 60-65'lik oranında da bir azalma gösterdi. Hedefimiz yüzde 90 azalma sağlayarak, kişi başı 440'tan 40 adede düşürmek" dedi. Kurum, ayrıca 20 yılda 6.7 milyon konutun dönüştürüleceğini söyledi.