HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Emlak Katılım Bankası için geri sayım başladı

için geri sayım başladı

Giriş Tarihi: 20.1.2019
Emlak Katılım Bankası için geri sayım başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Emlak Katılım Bankası'nı çok yakın bir zamanda açmayı planladıklarını söyledi. Belek'te düzenlenen '2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği' isimli toplantıya katılan Bakan Kurum açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını belirterek, "Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın 93 yıllık mirası ve tarihi var. Bankanın temel stratejilerini, müşteriye ulaşacağı kanalları ve sunacağı hizmet gruplarını belirledik. Nihai noktaya geldik" diye konuştu.
Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'nin çok önemli olduğunu ifade eden Kurum, "Bugün 11 bin 800 kamu ve kuruluş binasında hizmet vermeye başlamıştır. 13 bin kuruluşumuzda sıfır atık projesine geçmektir. 2023'e geldiğimizde 100 bin kişiye doğrudan istihdam ve yılda yaklaşık 20 milyar tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Sıfır atıkta yönetmeliğimiz çıkacak" dedi.

POŞET % 65 AZALDI
Plastik poşetlerin ücretli olmasına da değinen Kurum, "10-15 günlük süreçte yüzde 60-65'lik oranında da bir azalma gösterdi. Hedefimiz yüzde 90 azalma sağlayarak, kişi başı 440'tan 40 adede düşürmek" dedi. Kurum, ayrıca 20 yılda 6.7 milyon konutun dönüştürüleceğini söyledi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Emlak Katılım Bankası için geri sayım başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN