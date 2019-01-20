İkinci el oto ihracat yolcusu

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Hükümet, 20 yaş üstü araçların hurdaya ayrılmasını teşvik eden yasanın ardından, şimdi de ikinci el otomobil ihracatının önünü açmaya hazırlanıyor. Otomotiv dünyasının temsilcilerinden görüş almaya başlayan bakanlık yetkililerinin çalışmasına göre bu alanda 2 milyar dolarlık ihracat potansiyeli bulunuyor.Yapılması gereken düzenlemelerin başında ise ihracatta sağlanan KDV iadesinin bu alanda da geçerli olması. Hükümet ve özel sektör temsilcileri buradaki KDV mahsuplaşmasının nasıl gerçekleşeceği konusunda birkaç formül üzerinde çalışıyor. Araçların çıplak fiyat üzerinden ihracatının yapılması durumunda Almanya'dan alınan lüks otomobillerin yine Almanya'ya satılması dahi mümkün olacak.Afrika ve Asya pazarı ikinci el ihracat için cazip fırsatlar sunuyor. İlk yıl 200 bin, 5 yılda ise 1 milyon aracın dünyaya ihracatı büyük kazanç sağlayabilir. Bu verilere göre iki yıl içinde 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleşebilir. Ayrıca karbon salınımı açısından da Türkiye'nin notu yükselecek.SABAH'a konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Temel ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Zorlu, "Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri bu konuda titiz bir çalışma yapıyorlar. Bizlerden de fikir aldılar. Zira bu düzenleme hayata geçerse geçmişte yaşanan hurda teşviki oranında piyasada canlanma olur. Eski araçları Türkiye'nin dışına çıkartan, başka ülkelere ihraç edebilen ve böylece hem eski araçlardan kurtulup, hem de ihraç geliri sağlayacağımız yeni iş modeli doğacak" değerlendirmesinde bulundu.Özel ithalatla ülkemize getirilen ve üzerinde tedbir bulunan lüks otomobillere yönelik düzenlemenin de masada olduğu öğrenildi. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, şu anda 42 bin araç bu problemle karşı karşıya. Yeni bir düzenleme yapılır ve vergi ödeme kolaylığı sağlanırse devlet 1.5 milyar TL gelir elde edebilir.