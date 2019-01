Seçimden sonra yükseliş başlar

BUGÜN NELER OLDU

Hükümetin aldığı tedbirler ve açıkladığı paketlerle iş dünyasına büyük moral verdiğini belirten Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi İmam Altınbaş, seçimlerden sonra Türkiye'nin yeniden yükselişe geçeceğini söyledi. Kamu bankalarının ekonomiye sağladığı desteklerin önemine dikkat çeken Altınbaş, özel sektör bankalarına, "Elinizi taşın altına koyun" çağrısında bulundu. Son yıllarda Türkiye'nin bölgesinde oyun kurucu konuma yükseldiğini anlatan Altınbaş, "Bu kadar güçlenmemiz birilerini rahatsız ediyor. Dünyanın gözü üstümüzde. Bu nedenle saldırı altındayız. Ancak hükümetimiz anında gerekli tedbirleri alıyor. Enseyi karartmamak lazım" dedi. Grup olarak mevcut sektörlerinde yatırım yaparak büyümeye devam edeceklerini belirten Altınbaş'la 2019 beklentilerini konuştuk.Yaşadıklarımız bize hükümetimizin gelen bütün saldırılara anında karşılık verdiğini gösterdi. Ben bunları yeni bir dönemin doğum sancısı olarak görüyorum. Birileri büyümesinden, dev yatırımlarından rahatsız olduğu Türkiye'nin ekonomisi ile oynuyor. Yaşananlara rağmen Türkiye ihracat rekoru kırdı. Bu sanayide bir sıkıntının olmadığının göstergesi. Piyasaların ateşi düştü. İşadamları olarak biz çizilen karamsar tabloya inanmıyoruz. Seçimden sonra istikrarlı bir şekilde Türkiye yükselişe geçecektir. Çok hızlı olmasa da bir yükseliş olacaktır.Evet, kamu bankaları zaten her zaman reel sektörün yanında. Özel sektörden de pozitif adımlar görüyoruz. Bankacılık sektörü firmaları rahat bırakmaya başladı.Mücevher, lojistik, finans, enerji, eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren bir grubuz. Ama biz kendimizi kuyumcu olarak tanımlıyoruz. Baba mesleğimiz kuyumculuk. Bugüne kadar yatırımda hiç durmadık. Bundan sonra da yeni yatırımlarla yolumuza devam edeceğiz. Önceliğimiz mevcut işlerimizi büyütmek. Yatırım için çıkan fırsatlara da "hayır" demeyiz. 5 bin çalışanımız var. Bunu artırmayı düşünüyoruz.Anlamlı bir düşüş yok... Taksitin kaldırılması satışları olumsuz etkiledi. Bu yönde yeniden sektöre destek verilmesi gerekiyor. Sektör olarak beklentimiz bu yönde... Pırlanta satışlarında da artış var. Satışın yüzde 60'ı mücevhere döndü. Turistlere de ciddi satışlar yapıyoruz...400 civarında bayimizle akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Ancak çok büyük dünya devleriyle rekabet ediyoruz. Orada belki bir güç birliğine gidebiliriz. Yerli yabancı bize güç katacak her türlü ortaklığa sıcak bakıyoruz.54 yaşındaki İmam Altınbaş, 6 kardeşiyle birlikte holdingi yönetiyor. "En büyük zenginliğim ailem" diyen Altınbaş, şöyle devam etti: "Bizde saygı çok önemlidir. Yönetim kurulunda bile büyükten küçüğe doğru oturuyoruz... Ayda bir aile yemeği yaparız. Önemli bir mazereti olmayan herkes bu yemeğe katılır. Evlerde toplanıyoruz. O sıcaklık atmosfer için aile toplantılarını önemsiyoruz." Gaziantep'in Araban ilçesinde doğan İmam Altınbaş, her fırsatta memleketini ziyaret ettiğini söylüyor ve ekliyor: "Orada nefes alıyorum!"Sosyal sorumluluk projesi olarak Göztepe Spor Kulübü'nün başkanlığını yapan İmam Altınbaş, oradan çok şey öğrendiğini söylüyor. Amatör kümeden alıp, PTT Ligi'ne çıkardığı kulübe 7 yıl boyunca büyük emek verdiklerini söyleyen Altınbaş, şunları anlattı: "Ekip oluşturmak, takım kurmak gerçekten çok zor işmiş. 11 futbolcunun görevini çok iyi yapması lazım. Her pozisyon için en iyi oyuncuyu oynatman gerektiğini orada öğrendim. Göztepe ile büyük bir gönül bağım var. Başarılı olmasını çok istiyorum. Fırsat buldukça maçlarını izliyorum."Altınbaş Üniversitesi ve Vega Okulları ile eğitim sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyleyen İmam Altınbaş, gelişmelere göre bu alanda büyümeyi planladıklarını anlattı. Eğitim yatırımlarında düsturlarının en iyi ile çalışmak olduğunu söyleyen Altınbaş, "Kim işinde iyiyse işin başına onu koyuyoruz" dedi.yıl önce Etiyopya'da ortaklarıyla aldığı dev tarım arazisinde pamuk üretimine başlayan ve elde ettiği pamuktan iplik ve dokuma kumaş üreten İmam Altınbaş, oradan umduğunu bulamamış. "İşler beklediğimiz gibi gitmedi" diyen Altınbaş, şu bilgileri verdi: "Orada tarım yapmak üzere 50 bin hektarlık bir alan aldık. Etiyopya zor ama bir o kadar da güzel bir ülke... Siyasi dalgalanmalar çok oluyor. Afrika Kıtası'nda olmanın sıkıntılarını yaşıyor. 100 milyon sayılan nüfusu var. Ülkenin iç dinamiklerinden kaynaklanan sıkıntılar yaşıyoruz."