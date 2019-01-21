Dolar kuru bugün ne kadar? 21 Ocak dolar ve euro fiyatları

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları devam ediyor. Yeni yılın gelmesi ile birlikte birçok uzman ve ekonomi analisti kur üzerinde tahminlerde bulunuyorlardı. Kimileri yükselmesini kimileri ise düşmesini ön görüyordu. Aradan belli bir süre geçmesine rağmen, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Trump ile yaşanan gerginlik neticesinde dolar 5.50 seviyelerini test etmiş ancak burada kalıcı olamayıp tekrardan 5.30 seviyelerine düşmüştü. Piyasalarda yaşanan bu gerginliğin ardından normalleşme yaşanmıştı. Birçok vatandaş ise haftanın ilk iş günü olan 21 Ocak Pazartesi dolar ve euro ne kadar? sorusuna yanıt arıyor.

Piyasaların odaklandığı bir diğer konu ise kuşkusuz Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi oldu. Bugün görüşmenin ardından Beyaz Saray'da yapılan açıklamaya göre, "İki lider Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik endişelerini gidermek için diplomatik çabaların devamı konusunda uzlaştı" açıklaması yapıldı. Peki dolar ve euro bugün ne kadar?

ABD'de bugün Martin Luther King Günü nedeniyle piyasalar kapalı.

- Dolar şuan da 5.30 civarında seyretmekte

- Euro ise şuan da 6.07 civarında seyretmekte