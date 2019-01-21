İçecek ambalajlarına depozito geliyor

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Çevreve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Yıllık 440 olan kişi başı plastik poşet kullanımı 5 yıl içinde 40'a düşürülecek. Şehirlerimizdeki atık problemini minimuma indirmiş olacağız. 2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında da depozito uygulamasına geçeceğiz" dedi. Plastik poşetle mücadelenin süreceğine değinen Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Bir yıl önce, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' 2023'e kadar tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörümüz tarafından uygulamaya geçecek. 2023'te 'Sıfır Atık'ta yıllık 20 milyar TL tasarruf elde edilecek ve en az 100 bin vatandaşımız iş sahibi olacak." Katı Atık Planı (KAP) Projesi kapsamında yapılan yatırımlarla 2023 yılında nüfusun tamamına hizmet verileceğini belirten Kurum, "Böylece çöplerimizin çevreye verdiği zararların etkisi en aza indirilecek, vahşi depolamaya son verilecek. Bu sayede insan ve çevre sağlığı korunacak. Havanın, suyun ve toprağın kirlenmesinin önüne geçilecek" dedi.