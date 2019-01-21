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Yerli ödeme sistemi sekiz kat büyüdü

Giriş Tarihi: 21.1.2019
Yerli ödeme sistemi sekiz kat büyüdü
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) çatısı altında hayata geçirilen yerli ödeme sistemi TROY, 2018'i 8 kat büyümeyle kapatarak 7 milyonun kişiye ulaştı. BKM Genel Müdürü Soner Canko, "2018'de kullanıcılara verilen her 4 karttan 1'i TROY logoluydu. 2019 yılı hedefimiz, 17 milyon kartın sağ alt köşesine yerleşmek" diye konuştu. TROY logolu kart sahiplerinin yüzde 70'inin 35 yaşın altında olduğunu belirten Canko, bu kişilerin öğrenci, çalışan ve ev hanımlarından oluştuğunu ifade etti. Canko, 2018'de kart kullanıcılarına verilen her 100 karttan 28'inin TROY logolu olduğunu kaydetti.
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Yerli ödeme sistemi sekiz kat büyüdü
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