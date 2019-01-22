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26 kişinin serveti 4 milyara denk

Giriş Tarihi: 22.1.2019
26 kişinin serveti 4 milyara denk
İngiltere'de bulunan yardım kuruluşu Oxfam'ın hazırladığı rapor, en zengin 26 kişinin toplam servetinin, dünya nüfusundaki yoksulların yarısının toplam gelirine eşit olduğunu ortaya çıkardı. Rapora göre, en zengin 26 kişinin serveti 3.8 milyar insanın servetine denk. Milyarderlerin toplam serveti geçtiğimiz yıl 900 milyar dolara yükselirken, 3.4 milyar insan günde 5.50 dolardan daha az kazanıyor. Dünyanın en zengini Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un 108.7 milyar dolarlık servetinin sadece yüzde 1'i bile Etiyopya'nın sağlık bütçesine eşit.
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