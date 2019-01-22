Büyük taşınma 1 Mart’ta

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Havalimanı'nın dev taşınmasının takvimi dünyaya duyuruldu. NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notunda yer alan bilgiye göre İstanbul Havalimanı'na transfer tarihi mart başı ve üç gün sürecek. Avrupa Havacılık Bilgi Hizmetleri Veri Tabanında da transfer programı yayınlandı. NOTAM'da ayrıca İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin kademeli olarak gerçekleştirileceği, 1 Mart 02:59'a kadar İstanbul Havalimanı'nı sadece, THY'nin önceden müsaade edilen uçuşları tarafından kullanacağı bilgisine yer verildi.Transfer programına göre, İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 1 Mart 2019 saat 03:00'de başlayacak. 3 Mart 2019 saat 00:00'da da sona erecek. Atatürk Havalimanı, iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere 3 Mart 2019 saat 00:00 itibarıyla kapatılacak.Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemi 45 saat sürecek.Bu tarihten itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak.Hava Trafik Kontrol Hizmeti sağlanabilmesi amacıyla, Atatürk Havalimanı saatlik kapasitesi; 5 iniş-5 kalkış toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek. 17 Mart 2019'a kadar olan zaman aralığında, İstanbul Havalimanı azaltılmış saatlik kapasite değeri; 35 iniş, 35 kalkış toplam 70 olarak uygulanacak.İstanbul Havalimanı için 3 Mart 2019 saat 00:00 itibarıyla slot tahsisine esas saatlik kapasite 40 iniş 40 kalkış toplam 80 olarak belirlendi. Emniyetli ve etkin bir hava trafik kontrol hizmeti verilebilmesi amacıyla, 17 Mart 2019 saat 00:00'a kadar iki havalimanı için kapasite azaltımları uygulanacak.