Dolara karşı D-8 hamlesi

BUGÜN NELER OLDU

Gelişen8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü (D-8) dolara karşı ortak bir hamle yaptı. D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üye ülkeler arasında yerel para birimlerinin kullanılması fikrinden hareketle D8P Card (payment card) geliştirildiğini açıkladı. Yakın zamanda üye ülkelerin merkez bankaları yetkililerinin bir araya gelerek bu çalışmayı tamamlayacaklarını dile getiren Shaari, "Bu kartla ödeme şekli üye ülkelerin vatandaşları tarafından her türlü alışveriş ve turistik ziyaretlerde kullanılabilecek. Bir süre sonra bu kart, Master veya Visa card gibi olacak. D8P Card ile üye ülkeler kendi aralarında yaptığı ticaret ve diğer her türlü alışverişte yerel para birimleri ile ödeme yapabilme imkânına kavuşacak" dedi. Üyeler arasında imzalanan vize anlaşmasının henüz hayata geçmediğini kaydeden Shaari, şunları anlattı: "Havalimanı ağı kurulunca vize anlaşması da hayata geçecek. Seçilmiş havalimanı projesinde Sabiha Gökçen ile iyi niyet mektubu imzaladık. Bu havalimanı ile D-8 üyesi ülkelerin vatandaşları için fast track (hızlı geçiş) hizmeti sağlanacak."