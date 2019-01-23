BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Şurası'nın ardından 1.5 milyon iş insanını temsil eden konsey başkanları, 7 bölge temsilcisiyle yaptığı toplantıda "artı istihdam sizden destek bizden" sözü verdi.Konsey başkanları ve 7 bölge temsilcisi 8-10 maddelik taleplerini dile getirdi. Başkan Erdoğan her birini not alarak, "Ben bunları yapacağım peki siz işe kaç kişi alacaksınız, kaç artı istihdam yaratacaksınız?" diye sordu. ATO Başkanı Gürsel Baran, "Kaç üyeniz var" sorusunu, "100 bin ATO'nun, 10 bin de ASO'nun üyesi" diye yanıtlayınca, Başkan Erdoğan "Size 220 bin istihdam yazıyorum" dedi. Yaklaşık 100 milyarlık KDV alacağı bulunduğunu anımsatan ATO Başkanı Baran, "Devlet bunu çıkarıp veremez. Bunu Hazine bonosuna döndürün. Bankalardan kredi istiyoruz, KDV iadesi teminat olarak verilirse hem biz hem de bankalar rahatlayacak" diye konuştu. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, istihdamın artırılması için SSK ve muhtasarların mayısa kadar ertelenmesi ve bu ertelenen kısmın 12 eşit taksitle ödenmesi talebini iletti.Sanayideki elektrik ve doğalgazda KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini ve takip edilen ayın ödenmesi konusunda finansman kolaylığı isteyen konsey başkanları, "Burada devletin bir kaybı söz konusu değil, sadece devlet 15-20 gün gecikmeyle alacak. KDV iadeleri konusunda revizyon gerekiyor. KDV hazine bonosu, 5 yıllık devlet tahvili olarak verilebilir. Nakde çevrilmese de teminat olarak kullanmamız bizi rahatlatır" diye konuştu. Başkan Erdoğan başkanları tek tek dinledikten sonra, "Siz çalışın biz gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Elinizden geleni yapın gerisini biz yapacağız. Biz sizle var olduk" dedi.Bölge temsilcileri şehirlerin ve Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) demiryolu hatlarıyla bağlanması, yük taşımalarındaki yüksek nakliye maliyetinin düşürülmesi, yatırım teşvik sisteminin ilçe ve sektör bazlı düzenlemesi taleplerini dile getirdi.