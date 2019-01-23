İhracatçının yol haritası hazır

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Türkiyeİhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Dünyada en çok ticareti yapılan 200 ürün arasında, ülkemizin güçlü olduğu 47 ihracat ürünü var. Bizim bu ürünlerdeki ihracatımız ise 50 milyar dolar seviyesinde, bu ürünlerin dünyadaki ticaretinden yüzde 2.8 pay alıyoruz" dedi. "İhracat 2019 Raporu"nu açıklayan Gülle, ihracatı değer bazında artırarak, küresel ticaretten daha fazla pay almayı hedeflediklerini söyledi. Gülle, "Bu plan, 5G yol haritamız rotasında ilerleyecek. 5G yol haritamızda, Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, Güçlü İhracat, Güçlü İnsan Kaynağı, Güçlü Altyapı ve İhracat Ekosistemi başlıkları yer alıyor" diye konuştu.