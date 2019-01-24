Avrupa’da prim üretimi 1 trilyon euro

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu (Insurance Europe) prim üretimi istatistiklerini yayınladı. Kesin olmayan ve enflasyonun da hesaba katılmadığı ilk rakamlara göre, 2017 yılında Avrupalı sigortacıların ürettiği toplam prim 1 trilyon 213 milyar euro olarak gerçekleşti. Bunun 710 milyar eurosu hayat tarafından gelirken, 371 milyar eurosu hayat dışından, 132 milyar eurosu ile sağlık branşından geldi. Toplam prim üretimi bir önceki yıla göre %4.7 oranında arttı. Prim üretiminde artış hayat branşında %5, hayat dışında %4.4, sağlık branşındaysa %3.7 olarak kayıtlara geçti. 2017 yılında prim üretiminin toplam gelire oranı %7.54 olarak hesaplandı.