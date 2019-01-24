Borsa 4 ay sonra 100 bini geçti

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yılın ağustos ortasındaki kur atağını, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın öncülüğünde alınan tedbirlerle püskürten, açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile de yatırımcılara güven veren Türkiye, 2019 yılına hızlı giriş yaptı. Ekonomide, başta bütçe performansı, cari açık ve enflasyon olmak üzere hedeflerin birer birer tutturulması ile birlikte güvenin perçinlenmesi, dış politikada da jeopolitik riskleri azaltan stratejiler, piyasalara yabancı girişi hızlandırdı. Borsa İstanbul 1 Ekim 2018'den bu yana ilk kez 100 bini geçerken, faiz cephesindeki düşüş hızlandı.Borsada 87 bin 399 puanı gördüğü 3 Ocak'tan bu yana sadece tek bir işlem gününü düşüşle kapatan endeks, dün 100 bin 141 puandan kapandı. Borsa İstanbul son bir haftada yüzde 7 ile, 3 Ocak'tan bu yana ise yüzde 14.7 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Şirketlerin piyasa değeri 70 milyar TL arttı. Yabancıların payı ise yüzde 65.75 ile 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı.Hazine'nin başarılı borçlanma stratejisi ise faizdeki düşüşü hızlandırdı. 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 15.86 ile 7 ay önceki seviyeye geriledi. Hazine'nin salı günü gerçekleştirdiği 2 yıllık tahvil ihalesinde de faiz yüzde 18.06 ile 7 ay önceki seviyeye inmişti. 2 yıllık ihale faizinde 23 Ekim'den bu yana yaşanan düşüş yaklaşık 8 puan oldu. Türkiye'nin risk pirimi de uluslararası piyasalarda son bir haftada yüzde 10'dan fazla düştü.GCM Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, faizdeki düşüşün borsadaki yükselişte etkili olduğunu söyledi. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya ise, yabancı payındaki artışa dikkat çekerek, YEP hedeflerine başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.Geçen hafta güçlenen iyimser havanın temel nedeninin Merkez Bankası'nın faizi değiştirmeme kararı olduğunun altını çizen Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar, "Merkez Bankası enflasyon ve finansal istikrar konusunda hassasiyetini teyit etti. Enflasyonda bahardan itibaren önemli düşüş görebiliriz. Bunun etkisiyle Türk varlıkları pozitif ayrıştı" dedi.