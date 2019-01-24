ESN ve Gulf Sigorta işbirliği 5. yılında

BUGÜN NELER OLDU

1989 yılında kurulmuş, 39 ülkede 800'den fazla yüksek eğitim kurumu ile işbirliği yapan ve Avrupa'nın en büyük öğrenci derneği olan ESN'in (Erasmus Student Network) Türkiye şubesi ile Gulf Sigorta arasındaki işbirliği 5. yılına girdi. ESN, Erasmus kapsamında eğitim gören 200 bin öğrenciye uluslararası destek ve danışmanlık sağlıyor. İşbirliği kapsamında Gulf Sigorta'nın Erasmus programına katılan öğrencilere sunmuş olduğu seyahat sigortası ürünleri ile öğrenciler staj ve eğitim gördükleri süre boyunca geniş kapsamlı teminatlara sahip olabiliyorlar. ESN Türkiye'nin 145 üniversite temsilcisinin katılımıyla Maltepe Üniversitesi'nde düzenlediği toplantıda Gulf Sigorta'nın, yurtdışına giden öğrenciler ile yurtdışından gelen öğrenciler için hazırladığı özel ürünlerinin tanıtımı yapılarak işbirliği ile ilgili yenilikler temsilcilerle paylaşıldı.