Sektör 26 milyar lira tazminat üstlendi

BUGÜN NELER OLDU

Sigorta sektörünün 2018 yılının üçüncü çeyrek itibarıyla teknik ve mali sonuçları belli oldu. Buna göre, 2018 üçüncü çeyrek sonunda sigorta sektörü, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %26.5 artışla üstlendiği 25.9 milyar lirayı bulan tazminat ile ekonomiye ve vatandaşlarımıza güvence sağlamaya devam etti. Sektörün prim üretimi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, hayat dışı branşlarda %19.8, hayat sigortaları branşında ise %8.5'lik, ortalamada da %18.1'lik bir büyüme kaydetti. Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretimi 34.1 milyar lira, hayat sigortaları prim üretimi 5.4 milyar lira olurken; sektörün toplam prim üretimi 39.5 milyar liraya ulaştı. Hayat branşında önceki dönemlerdeki yüksek büyüme oranlarında etkili olan kredi hacminin stabil hale gelmesi hayat branşındaki büyümeyi sınırlı tuttu. Katılım sigortacılığında faaliyet gösteren yedi şirketin toplam prim üretimindeki payı % 3.8'e ulaşmış olup, toplam prim üretimi 1.5 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerimizin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre %21.7 artışla 175 milyar lira, toplam öz sermaye büyüklüğü ise 22.5 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcı sayısı 14 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 6,9 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 86,7 milyar liraya ulaşmıştır. 2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 21 Kasım 2018 tarihi itibarıyla sisteme giren 14,1 milyon çalışanın 5 milyonunun sözleşmelerinin devam ettiği görülmekte olup, ayrılma oranı % 66 olarak gerçekleşmiştir. Sözleşmeleri devam eden katılımcıların otomatik katılım fon tutarı ise 3,8 milyar lira seviyesine ulaşmıştır.