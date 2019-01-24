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Türk sanayisi 'ları gemiden uçurmaya hazırlanıyor

Türk savunma sanayisi, insansız hava araçlarının () piste ihtiyaç duymaksızın gemilerden havalanmasına ve denizlerdeki caydırıcılığın artmasına olanak sağlayacak teknolojiler üzerinde çalışıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yakın zamanda milli İHA'lar Anka, Bayraktar TB2 gibi hava platformları dahil oldu. İHA'lar envantere dahil olmalarının ardından karadaki pistleri kullanarak görev icra edebiliyor.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 15:16 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 15:20
Türk sanayisi İHA'ları gemiden uçurmaya hazırlanıyor

Bunun dışında dünyada fiilen ABD tarafından kullanılan ve Çin'in ise üzerinde çalıştığı bir teknolojiyle gemi üzerinden uçan platformlar katapultla fırlatarak havalandırılıyor. Her iki ülke de bunun için kullanımı basit, maliyet etkin, daha yüksek güç kapasiteleri sunması dolayısıyla elektromanyetik fırlatma sistemlerini tercih ediyor. Türk savunma sanayisinde de bir süredir bu sistemden yola çıkılarak elektromanyetik top ürünleri geliştirilmeye başlandı. Bu çalışmalar, güç kaynakları, yüksek akım/voltaj anahtarlama ve kontrol sistemleri ile çalışma prensibi gibi ortak özellikler dolayısıyla elektromanyetik fırlatma sistemlerinin geliştirilmesine de imkan sağlıyor.

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Türk sanayisi İHA'ları gemiden uçurmaya hazırlanıyor
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