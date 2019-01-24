Türk sanayisi İHA'ları gemiden uçurmaya hazırlanıyor

Bunun dışında dünyada fiilen ABD tarafından kullanılan ve Çin'in ise üzerinde çalıştığı bir teknolojiyle gemi üzerinden uçan platformlar katapultla fırlatarak havalandırılıyor. Her iki ülke de bunun için kullanımı basit, maliyet etkin, daha yüksek güç kapasiteleri sunması dolayısıyla elektromanyetik fırlatma sistemlerini tercih ediyor. Türk savunma sanayisinde de bir süredir bu sistemden yola çıkılarak elektromanyetik top ürünleri geliştirilmeye başlandı. Bu çalışmalar, güç kaynakları, yüksek akım/voltaj anahtarlama ve kontrol sistemleri ile çalışma prensibi gibi ortak özellikler dolayısıyla elektromanyetik fırlatma sistemlerinin geliştirilmesine de imkan sağlıyor.