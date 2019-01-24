Türkiye’nin tasarruf kapasitesini BES artırır

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Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, yaklaşık 7 milyon katılımcı ve 87 milyar lira fon tutarı bulunan gönüllü bireysel emekliliğin Türkiye'nin en önemli sorunu olan tasarruf açısından en avantajlı alternatif olduğunu belirtti. Sincek, "BES'e yatırım yapanlar birikimlerini kısa vadeli dalgalanmalardan koruyarak geleceklerini planlama fırsatı yakalar. Vatandaşlarımız, altın ya da döviz almak yerine birikimlerini, BES'teki altın ve döviz fonlarına yatırarak çifte kazanç sağlayabilirler. Aynı zamanda %25 devlet katkısından da yararlanmış olurlar. Birikimlerine güvenli liman arayanlar için BES en iyi alternatif" şeklinde konuştu. Katılım Emeklilik olarak BES'te büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Sincek, 2018 yılında 63 bin BES sözleşmesiyle yıllık artış oranında sektörün lideri olduklarını belirterek, "Katılım Emeklilik olarak 4'üncü yılımızda 533 bin BES sözleşmesine ulaştık. Toplam fon tutarımız 1 milyar 546 milyon lira oldu. İstikrarlı büyümemiz sürüyor. 2019'da da sektörün en çok üreten firması olacağız" dedi. Sincek, büyümeye devam ettiklerini belirterek, "5 yıllık hedeflerimizi 4 yılda aştık. Sözleşme sayımız 533 bine ulaştı. Yıllık BES sözleşme sayısı artışında 62 bin 945 adet ile 2018'i bu alanda sektör lideri olduk" şeklinde konuştu.Ayhan Sincek sözlerine şöyle devam etti; "Katılım Emeklilik olarak tamamen katılım esaslı yapımızla halkımızın bize teveccüh göstermesinden son derece mutluluk duyuyoruz. Hayatın her alanına hitap eden ürünlerimizle biz de halkımızın her ihtiyacına cevap vermek için çalışıyoruz. İnsanlarımızın tasarruflarını değerlendirebileceği en güvenli ve en kazançlı liman olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu teveccühü diğer göstergelerin yanı sıra emeklilik fon büyüklüğümüzdeki artışımızdan da anlıyoruz. Fon büyüklüğümüzü 1 milyar 546 milyon liraya yükseltmeyi başardık. Bir diğer önemli başarımız ise fon yönetimindeydi. 2018 yıllık performansta Katılım Standart fonumuz, Katılım Değişken Grup fonumuz, Katılım Altın fonumuz, Katılım Başlangıç fonumuz, OKS Atak Katılım Değişken fonumuz faizsiz kategoride benzer gruptaki fonlarla karşılaştırıldığında en yüksek getiri oranı ile fon şampiyonu oldular. Katılım Altın fonumuz %37.49'luk getiriyle tüm fonlar arasında 2018 yıllık bazda getiri de birinci sırada yer alırken, Katılım Agresif Değişken (döviz) fonumuzda %37.43'lük getiriyle sektörde en fazla kazandıran en iyi ikinci fon olma başarısını göstermiştir.