Milli baz istasyonu ULAK Külliye’de

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ULAK Haberleşme Genel Müdürü Metin Balcı, Külliye'ye Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın kurulduğunu ve kullanımına başlandığını bildirdi. ULAK ile Külliye'de, yerlileşme ve millileşme konusunda örnek bir yaklaşım sergilendiğine işaret eden Balcı, dijital dönüşümün en önemli unsuru niteliğindeki yerliliğin, bu sayede Külliye'de ön plana çıktığını dile getirdi.Balcı, Külliye'de ULAK kurulum çalışmalarına Turkcell'in altyapısıyla başlandığını ifade ederek, diğer operatör altyapılarının da sisteme taşınmasının planlandığını, bu kapsamda siber güvenliği artırılmış uçtan uca milli bir iletişim altyapısına bir adım daha yaklaşacaklarını bildirdi. Balcı, 500 noktada, 71 farklı ilde ULAK baz istasyonlarının hizmet verdiğini aktardı.