Vodafone’un geliri 2.7 milyar TL oldu

BUGÜN NELER OLDU

Vodafone Türkiye üçüncü çeyrekte servis gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 14.8 artırarak 2.7 milyar TL'ye çıkardı. Mobil abone sayısı 23.4 milyon olarak gerçekleşen şirketin faturalı abone sayısı 345 bin artışla 13.1 milyona çıktı.Üçüncü çeyrekte şirketin sabit geniş bant abone sayısı 70 bin artış ile 845 bine ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise aynı dönemde yüzde 31.6 arttı. Vodafone Türkiye'nin 4.5G abone sayısı ise 15 milyona yaklaştı.Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, "Vodafone olarak 'dijitalleşmenin öncü operatörü' olma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.