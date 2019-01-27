Kenevirin merkezi Samsun olacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bize dost görünen düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı" sözleriyle ülke gündemine oturan kenevir bitkisinin üretim merkezi Samsun olacak. AK Parti Şehir, Kültür ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, kenevir üretimi için yapılan çalışmaları SABAH'a anlattı. Bilimsel çalışmalarla üretim için en uygun ortamın Samsun'un Vezirköprü ilçesi olduğunun saptandığını belirten Karaaslan, "Milli mücadelenin 100'üncü yılında Samsun'da yeni bir alanın açılıyor olması gelecek açısından çok umut verici" ifadelerini kullandı.Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile yapılan 'milli kenevir tohumu', 'esrarsız kenevir' ve 'kenevirden plastik üretimi' yapılması gibi çalışmalara değinen Karaaslan, "Çalışmalar sonucunda Samsun bu konuda çok önemli gelişmelere sahne olacak. Kenevir üretiminin artışı ile katma değeri yüksek ürün imalatı için yeni bir alan açılmış oldu. Yeni tohumlar üzerinde çalışılıyor. Araştırma sonucuna göre üretim kapasitesi belirlenerek harekete geçilecek. Pazar sıkıntısı yaşamayız. Aksine çok hızlı hayata geçirip yatırıma dönüştürebiliriz. Kenevir çevre dostu, ekolojik bir ürün. Dünyada da karşılığı var" diye konuştu.Kenevirin tüm çevre dostu uygulamaları destekleyecek bir ürün olduğuna dikkat çeken Karaaslan, şöyle devam etti: "Ar-Ge çalışmaları başladı. Bu ürün skalasının neler olduğu, buna yönelik nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği araştırılıyor. Planlı ve programlı bir şekilde üretimin destekleneceğinden hiçbir şüphemiz yok. Bu sürecin takipçisi olacağız."Avrupa'da esrar oranı çok düşük 58 çeşit kenevir olduğunu söyleyen Selim Aytaç, "Ama bizim ülkemizde yok. Buradan hareketle bir çalışma başlattık. Esrar üretilemeyen kenevir çeşidi üzerinde araştırma yapıyoruz. İnşallah 2020'de hazır olacak. Kötü amaçla kullanmak isteyenin hiçbir fayda sağlayamayacağı kenevir tohumları sayesinde bitkiden daha fazla faydalanma imkânımız olacak" dedi.Yüzyıllardır bu topraklarda var olan kenevir tohumlarını incelemeye aldık. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile beraber 5 yıllık çalışma sonunda iki çeşit kenevir tohumunun üzerinde çalışıp, ıslah ettik. Milli kenevir tohumu çeşidimizle kenevirin narkotik değil, fayda boyutunu konuşmaya başlayacağız. Başkanımızın kenevire dikkat çekmesi bitki üzerindeki olumsuz algının yıkılması açısından çok iyi oldu. Konu üzerine eğilmesi bizleri memnun etti.