Vatandaştan ALO 181’e ‘Sıfır Atık’ teşekkürü

BUGÜN NELER OLDU

Çevreve Şehircilik Bakanlığı'nın görev alanına giren sorunların çözülmesi amacıyla hizmet veren Alo 181 hattına 2018'de 877 bin 264 çağrı ulaştı. Çağrıların yüzde 87'si bilgi alma, yüzde 9'u tapu randevu, yüzde 2'si şikâyet ve yüzde 1'i de ihbar içerikli oldu. Çevre şikâyetleri neticesinde yapılan denetimler sonrası uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 8 milyon 639 bin 186 TL ceza kesildi.ÇED çalışmaları hakkında 24 bin 531 kişi arama yaptı. Hava kalitesi ve hava kirliliği, çevre kirliliği, çevre izin ve lisansları, çevre ölçüm, izleme ve çevre denetimi aramalarını ÇED denetimi konuları takip etti. Vatandaşlar, 'Sıfır Atık' uygulaması nedeniyle de bakanlığa teşekkür etti