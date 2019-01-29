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'nde çalışma yapılacak

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019 15:11

- Avrasya Tüneli trafiğe kapatılacak


İSTANBUL (İHA) - Avrasya Tüneli, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında tünel işletmesi kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle saat 00.01 ile 05.00 arası iki yönlü trafiğe kapatılacak.
Asya ve Avrupa yakalarını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde Tünel işletmesi kalite standartları kapsamında geliştirilecek çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılacak.
Tünelden çift yönlü olarak gece saat 00.01 ile 05.00 arasında araç geçişi yapılmayacak.

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Avrasya Tüneli'nde çalışma yapılacak
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