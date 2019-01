Turkcell çocuklara dijital vatandaşlık kazandıracak

BUGÜN NELER OLDU

Turkcell,çocukları dijital dünyaya hazırlamak ve onlara dijital vatandaşlık yetenekleri kazandırmak için büyük bir eğitim seferberliği başlatıyor. 8-12 yaş arası öğrencilere yönelik hazırlanan programla, çocuklar oyunlaştırılmış eğitim platformunda, dijital dünyadaki tehlikelerin farkına varacak, fırsatları daha iyi değerlendirebilecek ve kendilerini korumayı öğrenecek. Çocuklar, interaktif içeriklerle, sekiz başlık altında dijital zeka yeteneklerini kazanacak. Turkcell'in "Dijital Zeka DQ" platformunun tanıtımında konuşan Genel Müdür Kaan Terzioğlu, "Dünyada her iki çocuktan bir tanesi, interneti kullanırken tehlikelerle, zorluklarla karşılaşıyor. Türkiye'de bunun bir tık altındayız, yüzde 47'si çocuklarımızın interneti kullanırken bazı risklerle karşılaşıyor" dedi.Çocukların günde ortalama 2 saat tablet kullandığını belirten Terzioğlu, internetteki çocukların yüzde 69'unun hiç tanımadıkları insanlarla iletişim içinde olduklarını kaydetti. Terzioğlu, çocuklara, internetin de dijital bir park olduğunu, orada da tanınmayan insanlarla konuşurken birtakım tedbirler almaları tavsiyesinde bulundu. DQ Enstitüsü Kurucusu Güney Koreli bilim insanı Dr. Yuhyun Park ise günümüz çocuklarının çok özel bir nesil olduğunu anlattı.Dijitaldünyayı doğru yönetebilmek için çocuklara neler yapılması gerektiğini anlatan Kaan Terzioğlu, şunları söyledi: "Programla çocuklarımızın geleceğin dijital dünyasına ne kadar hazır olduğunu ölçeceğiz. Dijital kimliklerini yaratmalarına yardım edeceğiz, siber tehlikelere karşı korunmayı öğreteceğiz, eleştirel düşünme alışkanlığını size tanıtacağız."Türkiye'yicep telefonundan ilk Alo'yla buluşturan Turkcell, çeyrek asırı geride bıraktı. Turkcell, 25. yıl şerefine müşterilerine yıl boyunca çeşitli sürprizler yapacak. 2019'un hem Turkcell için hem de kendilerine gönül veren müşterileri için çok önemli bir yıl olduğunun altını çizen Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, "Çeyrek asırlık tarihimizde sektörümüzde her zaman ilklerin öncüsü olduk. Bugün geldiğimiz noktada yani dünyanın ilk dijital operatörü olma başarımızda en büyük paylardan biri şüphesiz her zaman bizimle birlikte olan ve bizi destekleyen müşterilerimiz" dedi. Turkcell'in müşterilerine 25. yıla özel ilk sürprizi 'Sen Yap Diye' kampanyası olacak. Turkcell kullanıcıları 6 hafta boyunca toplam 25 GB internet kazanacak.