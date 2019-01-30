İlave tediye tarihleri belli oldu! 2019 ilave tediye ödemeleri
Yüz binlerce kamu çalışanını ilgilendiren ilave tediye ödemeleri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Kararına göre, 2019'daki ilave tediyenin birinci yarısı yarın, diğer yarısı ise 31 Mayıs'ta yapılacak.
Giriş Tarihi: 30.1.2019 10:45Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 10:46
6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2019 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.