Haberler Ekonomi Haberleri İlave tediye tarihleri belli oldu! 2019 ilave tediye ödemeleri

İlave tediye tarihleri belli oldu! 2019 ilave tediye ödemeleri Yüz binlerce kamu çalışanını ilgilendiren ilave tediye ödemeleri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Kararına göre, 2019'daki ilave tediyenin birinci yarısı yarın, diğer yarısı ise 31 Mayıs'ta yapılacak.

AA Ekonomi Haberleri Giriş Tarihi: 30.1.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 10:46