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İlave tediye tarihleri belli oldu! 2019 ilave tediye ödemeleri

Yüz binlerce kamu çalışanını ilgilendiren ilave tediye ödemeleri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Kararına göre, 2019'daki ilave tediyenin birinci yarısı yarın, diğer yarısı ise 31 Mayıs'ta yapılacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 10:46
İlave tediye tarihleri belli oldu! 2019 ilave tediye ödemeleri

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2019 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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İlave tediye tarihleri belli oldu! 2019 ilave tediye ödemeleri
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