Osmangazi’ye yeni ortak geliyor

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Gebze-Orhangazi-İzmir (Osmangazi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Dahil) Projesi'nin işletmesini üstlenen Otoyol Yatırım A.Ş. Üst Yöneticisi Yavuz Batum, Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı iddialarına ilişkin, ortakların, uygun bulduğu takdirde bir miktar hisse satışı hedefleyebileceğini belirterek, "Bu amaçla, danışmanlık yapacak finans kuruluşu seçimi için girişimlere başlanmıştır" dedi. Gebze-Orhangaziİzmir Projesi yapımının bu yıl içinde tamamlanacağına dikkati çeken Batum, şunları kaydetti: "Yap-işlet-devret projelerinde, görevli şirketlerin, projelerin yapımı tamamlanıp tümüyle işletmeye açılmasından sonra hisselerinin belli bir bölümünü yatırımcı kuruluşlara satarak ortaklık yapısını güçlendirmeleri çok uygulanan bir sistemdir." Otoyol Yatırım A.Ş.'de Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi ve Göçay hissedar konumunda bulunuyor.