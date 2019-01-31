BASİAD ve Quick Sigorta’dan ATO üyelerine destek

BUGÜN NELER OLDU

ATO,TÜSAF, BASİAD ve Quick Sigorta ortaklığında düzenlenen "Yeni Sigortacılık ve Ticarette Yeni Kavramlar" konulu panele ATO üyeleri büyük ilgi gösterdi. ATO Meclis Salonu'nda gerçekleşen panelde katılımcılar özellikle Kefalet Sigortası ve Alacak Sigortası konusunda bilgilendirildi ve sorularına cevap buldu. Panelde bir konuşma yapan Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, yeni sigortacılık ürünleri ile birlikte sigortacılık anlayışının değişeceğini belirterek Maher Holding'in yeni yatırımları konusunda bilgi verdi. Daha sonra söz alan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Kefalet ve Alacak Sigortası ile ilgili ayrıntılı bir sunum yapıp, katılımcıların sorularını yanıtladı. Ahmet Yaşar söz konusu ürünlerin iş dünyası için önemli bir yenilik olduğunu belirterek, "İş yapan, üretim yapan kişilere bu ürünler yeni imkanlar sağlıyor. Aynı zamanda bu ürünler ile birlikte acentelerimiz daha farklı bir sigortacılık anlayışı ile tanışıyor olacak. İş dünyasının talep ettiği ve onların iş süreçlerini rahatlatacak olan bu ürünler ile birlikte acentelerimiz bugüne kadar bankaların yaptığı iş süreçlerine girmiş oluyor. Kısacası bu ürünler hem iş dünyasına hem de acentelerimize yeni kapılar açıyor" diye konuştu.