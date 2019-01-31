Koru anonim şirket olarak ilk yılını kutladı

BUGÜN NELER OLDU

2015 yılında şirket yapısının ve üst yönetimin değişimiyle ile başlayan dönüşüm sürecini 5 Aralık 2017'de tamamlayan Koru Sigorta, anonim şirkete geçişinin 1. yılını kutladı. Şirketin altyapısının güçlendirilmesiyle başlayan bu süreçte tüm iş birimlerinde kalifiye, deneyimli ve uyumlu bir ekip yaratıldı, yeni bölge müdürlükleri açılarak acentelere sunulan hizmet kalitesi ve hızı artırıldı. Koru Sigorta Genel Müdürü Soner Şahin dönüşüm süreciyle ilgili olarak, "Ekonomik dalgalanmaların yoğun olarak hissedildiği bir dönem olmasına rağmen arka arkaya 3 sene hem bilanço kârı hem de teknik kâr göstermeyi başardık. Geride bıraktığımız bir yılda yakaladığımız ve her geçen gün daha da arttığını hissettiğimiz sinerjinin gücüyle Koru Sigorta'yı çok daha başarılı yılların beklediğine inancım sonsuz." Koru Sigorta teknolojik altyapısı, konusunda uzman ve yetenekli kadrosu, özgün sigortacılık ürünleri, yenilikçi, ilkeli, sorumlu ve çözüm odaklı yaklaşımıyla kaliteli sigortacılık hizmeti sunma amacıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir" şeklinde konuştu.