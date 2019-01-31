TSB’den 5 yıllık Strateji Çalıştayı

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TürkiyeSigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, 2018'in ikinci yarısından itibaren döviz kuru ve enflasyon oranındaki artış ile sektörün üzerinde oluşan baskıyı ve Yeni Ekonomik Plan ile ortaya çıkan 2019 fırsatlarını Sigortacı Gazetesi'ne değerlendirdi. Özetle sektörün büyümesinde yavaşlama olduğunun altını çizen, 2019'da ise büyüme trendinin tekrar yakalanacağını öne süren TSB Başkanı Çağlar, 7 Şubat'ta 5 Yıllık Strateji Çalıştayı düzenleyeceklerini söyledi. Çağlar, "Çalıştay ile küresel gelişmeler ışığında sigorta ve emeklilik sektörlerinin stratejilerini belirleyeceğiz. Kamu kurumlarından, sigorta şirketlerinden ve dağıtım kanallarından temsilciler katılacak. Bu çalıştayda yurt dışından da konuklarımız olacak. Özellikle teknolojik gelişmeler, yapay zeka, blockchain, siber riskler ve sigortaları konusunda global anlamda isim yapmış ve bu konuların sigortacılık uygulamalarında uzman kişilerin sunum ve katkıları olacak. Tüm bu konuşmaların ışığında sektörümüzün CEO'larıyla oturup sektörümüzün yeni dönem stratejilerini belirlemek üzere bir beyin fırtınası yapacağız" dedi.Konuyu Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) getiren TSB Başkanı Çağlar, BES'in yaygınlaşması için kamu otoritesine de sigorta şirketlerine de önemli görevler düştüğünü söyledi: "Yaptığımız kamuoyu araştırmalarına göre, BES'in tüm avantajları bilinmiyor. Otoritenin de sektörün de üzerine düşen en önemli görev BES'i tüm ayrıntılarıyla tanıtmak. Bunu sağlamak için sürekli olarak 'iletişim' yapmak gerekiyor. Devlet büyüklerinin, kamuoyunda saygınlığı olan kişilerin bu konuyu sahiplenmesi ve tasarruf bilincini BES ile geliştirmeye yönelik söylemlerde bulunmalarını istiyoruz. Finansal okuryazarlığın geliştirilmesi, okullarda tasarruf ile ilgili müfredata ders konması, bu bilincin çocuk yaşta geliştirilmesi önemli. Bunun yanı sıra mevcut yapıda kalıcılığı artırmak için bazı tedbirler almamız gerekiyor." Trafik sigortasıyla da ilgili açıklamalarda bulunan Çağlar, ehliyete trafik sigortası yapılmasına yönelik bir öneride bulundu: "Trafik sigortası sürücü adına tanzim edilmeli. Bu model sürücü davranışlarının etkisinin poliçeye doğrudan yansıtılmasına olanak sağlıyor. Bu sistemde hasar geçmişinin yanı sıra sürücülerin trafik kurallarına uyması da sağlanacak, ehliyet puanı ile trafik ceza nedenlerine ilişkin veriler poliçe düzenlenirken değerlendirilecek."