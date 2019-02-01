Çakıldılar

BUGÜN NELER OLDU

Kuratağının püskürtülmesinin ardından eylül ayında açıklanan Yeni Ekonomi Programı ile küresel yatırımcıların güvenini kazanan Türkiye, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında sabırlı olacağını ve sıkılaştırmaya son verebileceğini açıklamasının ardından pozitif ayrışmasını hızlandırdı. Dolar 5.20 TL'nin altına inerek 29 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Dolarda 13 Ağustos'tan bu yanaki düşüş yüzde 29 oldu. Öte yandan Citibank da dün portföylere TL'nin alınmasını önerdi. Tahvil ve bono piyasasında ise 10 yıllık tahvilin faizi dün yüzde 14.27'ye inerek 30 Mayıs 2018'den bu yanaki en düşük seviyeye geriledi. 11 Ekim 2018'de yüzde 27 olan 2 yıllık tahvilin faizi de yüzde 18.11'e geriledi. Yükselişini sürdüren borsada ise endeks 105 bini geçerek 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı.GCM Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, 5.20'nin altında kalınabilmesi durumunda dolarda 4.98 seviyesinin gündeme geleceğine dikkat çekti. Halk Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı ise, piyasalarda faiz artırım olasılığının gündemden düştüğünü kaydetti.